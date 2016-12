Forex, euro in flessione su timori crescita e speculazioni Dexia

LONDRA, 23 novembre (Reuters) - L'euro si conferma in deprezzamento questa mattina a vantaggio di valute quali dollaro e yen, ritenute più sicure e quindi viste come rifugio dagli investiotri in un contesto di rinnovati timori per la stabilità del settore bancario europeo e di segnali di raffreddamento della ripresa globale.

Sebbene stamane sia giunta una nuova smentita dal ministero delle Finanze francese, gli operatori guardano a quanto scritto tra ieri e oggi dalla stampa belga, che ha riportato di una trattativa ancora in corso tra Francia, Belgio e Lussemburgo sul piano di salvataggio di Dexia, varato il mese scorso .

In particolare, si ipotizza una diversa redistribuzione degli impegni tra Belgio e Francia che, secondo diversi osservatori, potrebbe e portare a un ruolo più consistente di quest'ultima nel salvataggio della banca, innescando speculazioni di un impatto sul rating tripla-A del paese.

D'altra parte, il dato di stamattina che ha mostrato un forte rallentamento dell'attività industriale cinese in novembre e la revisione al ribasso di ieri del pil Usa del terzo trimestre non fanno altro che alimentare un'avversione al rischio già ben radicata nel mercato.

"La questione di Dexia e del Pmi cinese sono due fattori che stanno indirizzando il trading in direzione opposta al rischio" spiega lo strategist di Cibc World Markets Jeremy Stretch. "Neanche i Pmi europei sembrano così buoni, e nemmeno questo aiuta. I grossi fondi cercano di acquistare dollari e gli investitori di vendere euro su ogni rimbalzo".

La stima flash di novembre de Pmi manifatturiero tedesco è scesa oltre le previsioni, toccando il livello più basso dal luglio 2009.

Alle 11,25 il 'dollar-index', che mette in relazione il biglietto verde ad un paniere delle principali valute internazionali, ha superato il massimo di sei settimane di 78,623 visto in mattinata, mentre l'euro/dollaro è in calo di quasi 1% rispetto a ieri.

ORE 11,25 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3373/78 1,3509 DOLLARO/YEN 77,21/24 76,94 EURO/YEN 103,17/30 103,94 EURO/STERLINA 0,8596/98 0,8640 ORO SPOT 1.684,69/86,13 1.699,79/700,80

