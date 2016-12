Forex, euro in recupero da minimi 5 settimane, si guarda ad aste

LONDRA, 17 novembre (Reuters) - L'euro si conferma in recupero dai minimi da cinque settimane su dollaro e yen con gli investitori che hanno realizzano qualche profitto in vista delle aste di questa mattina di Francia e Spagna.

Aste che arrivano in un momento particolarmente critico, per le paure di un allargamento della crisi finanziaria al cuore dell'area euro, alla luce del recente allargamento degli spread di paesi come Austria, Olanda, Finlandia e proprio Francia. Il differenziale di rendimento su Germania di quest'ultima ha toccato stamane per la prima volta dall'introduzione dell'euro la soglia dei 200 punti base.

Con un mercato tuttavia già collocato da tempo su posizioni ribassiste sull'euro, il margine per un ulteriore deprezzamento della valuta unica sembra complessivamente limitato agli occhi degli operatori.

"Ci sono state un po' di coperture che hanno risollevato l'euro, il che non sorprende visto quanto siano tirate le posizioni ribassiste sulla divisa" spiega lo strategist di Ubs Chris Walker.

Madrid ha collocato quasi 3,6 miliardi del nuovo decennale, su un range previsto di 3-4 miliardi, con rendimento salito al 6,975%. Un risultato che ha, seppur marginalmente, raffreddato il recipero dell'euro.

Parigi offrirà invece tra 6 e 7 miliardi su maturità comprese tra il 2013 e il 2016.

A metà mattinata l'euro/dollaro si conferma abbondantemente sotto quota 1,35, dopo essere sceso nella notte al minimo di 1,3420 per poi risalire nella prima parte della mattinata fino a 1,3517.

ORE 10,50 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3442/45 1,3458 DOLLARO/YEN 77,00/05 77,04 EURO/YEN 103,55/59 103,72 EURO/STERLINA 0,8537/42 0,8556 ORO SPOT 1.758,49/60,10 1.762,29/4,00

