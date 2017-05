Forex, euro resta debole su rialzo rendimenti titoli di stato

NEW YORK, 15 novembre (Reuters) - L'euro è in calo all'apertura delle contrattazioni Usa, sotto pressione a causa del persistere delle preoccuopazioni per la zona euro.

Anche il mercato valutario segue attentamente quello obbligazionario, con i rendimenti che sono tornati a salire, dalla Grecia, all'Italia, alla stessa Francia. In particolare il rendimento del Btp decennale è tornato nei pressi del 7%.

Oggi Mario Monti, incaricato a formare un nuovo governo dopo le dimissioni di Silvio Berlusconi, dopo aver incontrato le parti politiche oggi ha avuto un incontro con Giorgio napolitano. E' attesa nelle prossime ora la lista dei nuovi ministri.

L'euro è in calo dello 0,6% da ieri e vicino a un mino di un mese di 1,3484 dollari.

ORE 15,25 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3543/44 1,3630 DOLLARO/YEN 76,96/99 77,09 EURO/YEN 104,21/25 105,09 EURO/STERLINA 0,8538/41 0,8570 ORO SPOT 1.780,39/2,11 1.779.89/0,90

