Forex, euro in flessione, si esaurisce spinta da svolta politica

NEW YORK, 14 novembre (Reuters) - Euro in sensibile ribasso sul dollaro, mentre sembra evaporare l'ottimismo innescato negli ultimi giorni dalle svolte politiche in Italia e Grecia, con il possibile avvento dei nuovi governi guidati rispettivamente di Mario Monti e Lucas Papademos.

Le speranze relative alla capacità dei nuovi esecutivi di affrontare con più efficacia riforme e misure strutturali lasciano infatti spazio in queste ore ad una maggiore cautela, dettata dalla constatazione che il quadro dei problemi debitori della zona euro rimane immutato.

D'altra parte stamattina il Tesoro italiano ha collocato Btp quinquennali per 3 miliardi, l'importo massimo previsto, ad un tasso che tuttavia ha toccato il nuovo massimo dall'introduzione dell'euro, per quanto inferiore ai record di mercato visti la settimana scorsa. Un risultato che ha ricordato agli operatori quanto complicato sarà per l'Italia ripristinare la fiducia del mercato sul proprio debito.

"Il mercato vede al momento numerose misure in Italia e Grecia, ma nessuna soluzione" spiega Stephen Gallo di Schneider Forex Exchange. "L'asta italiana è stata appena positiva, non vedo operatori molto propensi a tenere l'euro sopra 1,38 sul dollaro e ogni quotazione tra 1,3800 e 1,3850 è un chiaro segnale di vendita".

Nel primo pomeriggio il cambio euro/dollaro tratta poco sopra il minimo di giornata di 1,3633, dopo un weekend - e un inizio di seduta odierno - passato sopra quota 1,38.

"Quando hai buone notizie ma l'euro non fa un vero e proprio rally, allora è probabile che nelle sedute successive si vada verso un deprezzamento" spiega lo strategist di Nomura Geoff Kendrick. "Direi che in questo momento si comincia a vendere a partire dai rialzi che portano il cambio a 1,3750".

ORE 14,30 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3653/55 1,3807 DOLLARO/YEN 77,03/04 77,19 EURO/YEN 105,13/18 106,58 EURO/STERLINA 0,8567/70 0,8581 ORO SPOT 1.780,60/1,35 1.787.32/9,04

