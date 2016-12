Forex, euro sale, nuovo minimo dollaro su yen

NEW YORK 26 ottobre (Reuters) - L'euro permane in leggero rialzo contro un dollaro debole in attesa dell'esito del summit Ue, anche se le aspettative sono modeste. La moneta Usa ha toccato invece un nuovo minimo sullo yen tenendo vivo il rischio di un intervento del Giappone.

La debolezza del dollaro emerge anche contro il franco svizzero , con un cambio sui minimi da sei settimane, mentre gli hedge fund scommettono al ribasso sul biglietto verde speculando su nuovi interventi della Federal Reserve.

Queste attese stanno supportando un approccio favorevole al rischio e all'euro nonostante sia molto diminuito nelle ultime 24 ore l'ottimismo sui possibili risultati del Consiglio europeo di questo pomeriggio. Gli analisti sottolineano che il fatto che l'euro non sia poi così distante dai massimi da sei settimane toccati ieri a 1,39605 dollari significa che ancora qualcuno crede in un esito positivo.

Intorno alle 15,20 l'euro è in rialzo dello 0,4% a 1,3959 dollari. I trader citano acquisti sulla moneta da parte di un fondo sovrano del Medio Oriente.

Il dollaro ha rinnovato il minimo record sullo yen a 75,709 yen ed è poi risalito leggermente a 75,87, mantenendo aperta la possibilità di un intervento delle istituzioni giapponesi. Domani, riferiscono fonti, la banca centrale giapponese discuterà probabilmente di un allentamento della politica monetaria.

ORE 15,30 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3960/64 1,3907 DOLLARO/YEN 75,84/86 76,07 EURO/YEN 105,89/93 105,80 EURO/STERLINA 0,8710/14 0,8690 ORO SPOT 1.716,74/17,70 1.700,65/01,65

Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia