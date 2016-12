Forex,euro debole su scarse attese summit Ue, Moody's su Francia

LONDRA, 18 ottobre (Reuters) - Euro ai minimi di seduta rispetto al dollaro, dopo aver annulato il tentativo di recupero delle prime ore della giornata.

La valuta unica scivola ulteriormente sotto i minimi di ieri, toccati a seguito delle dichiarazioni del ministro delle Finanze tedesco Wolfgang Schaeuble, che ha raffreddato gli entusiasmi per un accordo definitivo ad ampio raggio contro la crisi debitoria già nel vertice europeo di questo fine settimana.

A pesare sull'euro, anche la decisione di ieri sera di Moody's di mettere sotto osservazione l'outlook sul rating della Francia, che potrebbe essere portato 'negativo' entro tre mesi .

D'altra parte, notano gli operatori, dopo il recente rally che ha portato ieri mattina il cambio euro/dollaro ai massimi da un mese, le ricoperture si stanno esaurendo, esponendo la valuta unica a maggiore vulnerabilità.

"Non credo che fossero in tanti ad aspettarsi veramente una soluzione definitiva, ma i commenti di Schaeuble ieri sono stati sufficienti a far scomparire la recente forza dell'euro" spiega lo strategist di Lloyds Banking Group Adrian Schmidt. "Ai minimi di settembre, attorno a 1,3150, l'euro era decisamente in ipervenduto e in assenza di ulteriori notizie negative non credo che per ora possa ridiscendere verso quei livelli, il range mi sembra in questo momento tra 1,36 e 1,40".

L'euro/dollaro ha toccato a metà mattinata un minimo sotto quota 1,37 - a 1,3668 - dopo aver recuperato nella notte fino a 1,3788. Ieri, prima delle parole di Schaeuble, il cambio aveva raggiunto un massimo di 1,3914.

ORE 10,40 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3692/94 1,3732 DOLLARO/YEN 77,78/79 76,83 EURO/YEN 105,00/05 105,48 EURO/STERLINA 0,8703/06 0,8729 ORO SPOT 1.659,10/60,10 1.670,90/71,65

Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia