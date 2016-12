Forex,dlr vicino a minimo storico su yen, poi recupera

NEW YORK, 21 settembre (Reuters) - Dopo essere scivolato vicino al minimo storico nei confronti dello yen in attesa della comunicazione della Fed, prevista per questa sera, riguardo la politica monetaria e le misure di stimolo all'economia , il dollaro azzera le perdite nei confronti della valuta nipponica e si mantiene in lieve rialzo nei confronti delle principali controparti

L'ampio rialzo dello yen ha scatenato i timori degli investitori verso un nuovo possibile intervento della autorità giapponesi per allentare la forza della valuta nipponica, tarttenendo, quindi, il mercato dallo spingere la divisa giapponese ancora più in alto.

Intorno alle 16,00 il dollaro cede lo 0,07% nei confronti della valuta nipponica e tratta a 76,40 yen, dopo essere precipitato a 76,10 yen, non lontano dal minimo storico di 75,94 yen toccato in agosto.

Se la Fed opterà per la cosiddetta Operation Twist - ovvero deciderà di riscadenzare il proprio portfolio titoli privilegiando le scadenze più lunghe, vendendo i titoli a breve scadenza - i tassi a breve muoverebbero al rialzo, e questo potrebbe dare sostegno al dollaro, che riceverebbe supporto anche dalla mancata iniezione di liquidità.

Ma se la Fed riuscirà ad abbassare i tassi a lungo termine, probabilmente gli investitori giapponesi saranno indottti a ridurre la loro esposizione sui Treasuries, cosa che potrebbe pesare sul dollaro, a vantaggio dello yen.

L'euro è in calo dello 0,2% sul dollaro, ma in recupero dai minimi toccati in mattinata. Alle 15,30 l'euro quota 1,3670 dollari , appesantito dalla crisi debitoria che sta scuotendo la zona euro e dalla giornata pesante delle piazze azionarie del Vecchio Continente.

ORE 16,00 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3670/72 1,3699 DOLLARO/YEN 76,40/36 76,45 EURO/YEN 104,36/41 104,74 EURO/STERLINA 0,8762/64 0,8701 ORO SPOT 1.792,69/4,90 1.803,25/4,25 (Redazione Milano)