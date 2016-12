Yen cede su euro e dollaro in chiusura Asia, pesa rialzo Nikkei

Il mercato valutario si mantiene comunque sulla difensiva in vista degli appuntamenti chiave di domani, quando Banca centrale europea e Banca d'Inghilterra sono chiamate a pronunciarsi sui tassi, e dopodomani, quando verrà diffuso il dato sugli occupati mensili Usa.

"Non credo in questo momento siano in molti disposti a correre dei rischi" commenta un operatore giapponese.