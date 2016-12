Dollaro frena contro euro su ritorno acquisti asset rischiosi

NEW YORK, 3 novembre (Reuters) - L'euro e le altre divise ad alto rendimento proseguono il movimento rialzista contro il dollaro, sostenute dal cauto ritorno degli investitori a prendersi qualche rischio prima delle elezioni presidenziali Usa.

I timori di scivolamento in recessione dell'economia mondiale, peraltro, limitano l'acquisto di asset rischiosi.

Gli operator sottolineano che l'attività è limitata alla luce del clima di attesa per l'esito delle presidenziali Usa: una vittoria di Barack Obama, indicato in vantaggio dai sondaggi, è considerata lievemente più favorevole al dollaro, perché, dato che i Democratici controllano il Congresso, un'amministrazione guidata dal senatore di colore avrebbe vita agevole nel far approvare provvedimenti.

Riflettori puntati, in settimana, sulle decisioni della Bce e delle banche centrali di Inghilterra e Australia: l'attesa è per tre tagli dei tassi d'interesse.

Nel pomeriggio, il calendario Usa prevede l'indice Ism manifatturiero di ottobre, atteso in calo a 41,5 da 43,5.

ORE 15,20 CHIUSURA ASIA EURO/DOLLARO EUR= 1,2730/33 1,2889 DOLLARO/YEN JPY= 98,52/53 99,35 EURO/YEN EURJPY= 125,42/45 127,65 EURO/STERLINA EURGBP= 0,7982/86 0,7906 ORO SPOT XAU= 725,15/7,15 733,90/5,90