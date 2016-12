Dollaro ancora solido, euro attende dati inflazione

LONDRA, 30 maggio (Reuters) - Nei primi scambi sulla piazza europea il dollaro si conferma solido nei confronti delle valute concorrenti, mentre l'euro fatica a trovare un orientamento in attesa del dato sull'inflazione.

Alle 11 italiane l'indice dei prezzi al consumo nella zona euro dovrebbe riflettere i decisi rialzi evidenziati ieri da Germania, Spagna e Belgio, attestandosi secondo gli economisti a +3,5% su anno.

"Tuttavia continuiamo a sottolineare il fatto che i dati deboli non possono essere ignorati, e ieri in Germania si è notato un aumento della disoccupazione per la prima volta da un anno" si legge in una nota di Ubs.

L'ufficio studi ritiene che le pressioni inflative contribuiranno a mantenere la Bce in allerta, ma in assenza di un dato solido "potrebbe non bastare per permettere alla valuta di mantenere una tendenza positiva".

ORE 9,20 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,5482/83 1,5515

DOLLARO/YEN JPY= 105,36/37 105,56

EURO/YEN EURJPY= 163,14,19 163,81

EURO/STERLINA EURGBP= 0,7838/42 0,7852

ORO SPOT XAU= 871,00/2,00 876,40/8,40