Dollaro poco variato in attesa decisione Fomc su tassi Usa

SINGAPORE, 29 aprile (Reuters) - Il dollaro scambia in un range ristretto contro le valute concorrenti in attesa delle decisioni sui tassi che saranno comunicate domani al termine della riunione Fomc.

Dopo un rally di tre giorni in cui il biglietto verde ha beneficiato della possibile interruzione ai tagli da parte della Fed, ora i dealer sembrano trattenere il fiato anche in vista dei dati sulla crescita economica nel primo trimestre in agenda domani.