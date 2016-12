Dollaro conferma minimi in avvio Londra, euro oltre 1,50

LONDRA, 27 febbraio (Reuters) - Nei primi scambi sulla piazza londinese il biglietto verde si conferma a ridosso del minimo di tutti i tempi contro euro, franco svizzero e paniere delle principali controparti.

Superata la barriera psicologica di 1,50 dollari, la valuta unica europea non sembra trovare ostacoli sulla strada di un ulteriore rafforzamento dopo una fiammata fino a 1,5071 dollari secondo gli schermi Reuters.

A monte del deprezzamento della divisa Usa i commenti del numero due di Federal Reserve Donald Kohn, interpretati come una conferma di nuovi tagli dei tassi, insieme alla deludente lettura degli ultimi dati macro.

Le ultime statistiche tedesche sono invece risultate migliori del consensus, mentre le dichiarazioni del vicepresidente Bce Lucas Papademos parlano di uno scenario non soddisfacente per le prospettive di inflazione in Europa.

ORE 9,50 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,5064/67 1,4947

DOLLARO/YEN JPY= 106,36/40 107,22

EURO/YEN EURJPY= 160,30/35 160,61

EURO/STERLINA EURGBP= 0,7549/51 0,7538

ORO SPOT XAU= 963,90/4,20 947,90/8,70