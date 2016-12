Forex, yen in crescita su euro e dollaro in scambi americani

NEW YORK, 2 settembre (Reuters) - Lo yen sale negli scambi americani, dopo aver toccato in mattinata il massimo da sette settimane contro il dollaro a 92,39 yen JPY= e contro l'euro a 131,29 yen JPY=. La valuta giapponese avanza sull'aumeto dell'avversione la rischio, alimentata dal calo dell'azionario .FTEU3, che nel pomeriggio cede oltre 1 punto percentuale.

L'euro nel frattempo scambia vicino ai minimi da due settimane contro il dollaro EUR=, sensibile alla diminuzione della domanda di rischio.

Il dollaro australiano AUD=, valuta ritenuta più rischiosa, è invece in rialzo per via di buoni dati macroeconomici dell'Australia.

ORE 14,25 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,4201/03 1,4216

DOLLARO/YEN JPY= 92,42/43 92,91

EURO/YEN EURJPY= 133,18/23 132,09

EURO/STERLINA EURGBP= 0,8765/70 0,8796

ORO SPOT XAU= 950,00/7,20 949,65/2,65