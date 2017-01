Euro si allontana da massimo contro yen, stabile su dollaro

LONDRA (Reuters) - L'euro ritraccia dai massimi di 11 mesi toccati ieri nei confronti dello yen mentre mantiene le posizioni rispetto al dollaro, in una seduta inevitabilmente segnata dall'attesa per il comunicato di politica monetaria della Fed.

"Alcuni hanno suggerito che la Fed indicherà che i rischi di inflazione superano quelli di rallentamento della crescita. Io non credo che lo farà" dice Andy Chaytor, strategist di Rbs. "Sarebbe visto come un segnale di rialzo in agosto, non penso che la Fed sia così vicina ad alzare i tassi".