Forex, yen ai massimi da 7 settimane su dollaro, sale su euro

LONDRA, 2 settembre (Reuters) - Lo yen JPY= vola negli scambi della mattinata, toccando il massimo da sette settimane contro il dollaro a 92,39 yen, e guadagna anche contro le altre principali valute, mentre le borse perdono terreno su una crescente avversione al rischio da parte degli investitori, cauti in attesa dei dati Usa che verranno diffusi nel pomeriggio.

Un rallentamento della domanda di rischio ha portato l'euro EUR= a scambiare vicino ai minimi da due settimane, ma un forte rialzo del dollaro australiano dopo dati relativi all'Australia particolarmente buoni che hanno suggerito ad alcuni trader la possibilità di prendere rischi.

Gli analisti hanno detto che i trader restano in attesa di conoscere i dati relativi agli occupati Usa, agli ordini e alla produttività statunitensi per il mese di agosto e le minute della riunione di politica monetaria della Fed dello scorso mese per vedere se l'economia Usa continua a crescere prima di far riaccendere la domanda di rischio.

"Il movimento dei prezzi nel breve termine ci dice che il mercato è già impostato verso la ripresa", osserva Carl Hammer, strategist valutario di Seb a Stoccolma.

"Abbiamo bisogno di un maggiore consolidamento nei prosimi giorni prima di registrare nuovamente un aumento della propensione al rischio".

ORE 11,15 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,4218/23 1,4216

DOLLARO/YEN JPY= 92,64/70 92,91

EURO/YEN EURJPY= 133,82/86 132,09

EURO/STERLINA EURGBP= 0,8806/07 0,8796

ORO SPOT XAU= 955,10/5,90 949,65/2,65