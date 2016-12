Euro tocca massimo di 11 mesi contro yen su attese rialzo tassi

LONDRA, 24 giugno (Reuters) - L'euro ha toccato un massimo di 11 mesi nei confronti dello yen, in difficoltà anche contro il dollaro, in un momento in cui gli investitori sembrano nutrire un rinnovato interesse nei confronti del rischio.

L'attenzione è concentrata sul differenziale di rendimento tra i tassi, con quelli giapponesi attesi stabili a fronte di rialzi in Europa e Stati Uniti.

Gli analisti ritengono che la variazione negli spread potrebbe rendere lo yen una fonte di finanziamento più attraente per gli stranieri, incoraggiando il ritorno del cosiddetto 'carry trade'.

L'euro è salito a un massimo di 168,26 yen sugli schermi Reuters, ai massimi da luglio 2007 e in rialzo di quasi lo 0,5% dall'ultima chiusura.

"Con il ritorno dell'appetito per il rischio c'era da aspettarsi che lo yen sarebbe finito sotto pressione" dice Adam Myers, strategist di Credit Suisse. "Anche il franco svizzero è stata una delle valute più deboli nelle ultime ore".

ORE 09,50 CHIUSURA USA EURO/DOLLARO EUR= 1,5567/70 1,5517 DOLLARO/YEN JPY= 107,90/93 107,85 EURO/YEN EURJPY= 168,04/05 167,33 EURO/STERLINA EURGBP= 0,7907/11 0,7896 ORO SPOT XAU= 889,75/0,75 883,35/4,75