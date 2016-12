Forex, dollaro risale da minimi anno, occhi a banche centrali

TOKYO, 2 giugno (Reuters) - Il dollaro recupera la parità, dopo essere sceso ieri ai minimi dell'anno contro euro e contro un paniere delle principali valute: ieri il richiamo del biglietto verde, come valuta rifugio, è stata messa in discussione da dati macroeconomici incoraggianti e dal rally di Wall Street.

Gli operatori prevedono tuttavia che il mercato valutario resti in range in questi giorni di riunioni di politica monetaria in Australia ed Europa.