Euro in calo a New York su dati Ifo, Pmi, dollaro saldo su yen

NEW YORK, 23 giugno (Reuters) - Euro in calo sulle principali valute nelle prime contrattazioni a New York dopo un mix di dati della zona euro poco favorevole.

A metà mattinata è stato diffuso l'indice Ifo sul clima economico tedesco che ha mostrato un rallentamento ed è stato inferiore alle attese.

Inaspettata poi la contrazione per i settori manifatturieri e dei servizi a giugno a causa del rallentamento della domanda e all'aumento dei costi dell'energia.

Ad aiutare il dollaro anche le aspettative di alcuni investitori di un messaggio rialzista da parte della Federal Reserve nei prossimi giorni.

L'euro scambia a 1,5505 dollari sui minimi di seduta, mentre contro yen è a 167,44.

Cross dollaro/yen a 107,97 in lieve rialzo e poco sotto i massimi di seduta oltre 108.

ORE 14,20 CHIUSURA USA EURO/DOLLARO EUR= 1,5507/11 1,5630 DOLLARO/YEN JPY= 107,94/98 107,22 EURO/YEN EURJPY= 167,39/44 167,59 EURO/STERLINA EURGBP= 0,7909/12 0,7912 ORO SPOT XAU= 899,20/0,20 900,85/2,85