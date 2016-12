Dollaro in calo contro euro, sale contro yen su notizia Merrill

NEW YORK, 21 dicembre (Reuters) - Il dollaro Usa è in calo nei confronti dell'euro risentendo dei realizzi dopo il recente rally, ma sale contro lo yen sulla notizia di una iniezione di capitale fino a 5 miliardi di dollari a favore del gigante bancario Usa Merrill Lynch MER.N.

La notizia del Wall Street Journal secondo cui il fondo sovrano di Singapore, Temasek Holdings, sarebbe in colloqui avanzati con Merril Lynch per una iniezione di fondi ha contribuito ad alleviare i timori del mercato sulla crisi del cerdito derivante dalla caduta del settore dei subprime Usa.

La dose di fiducia ha incoraggiato la ripresa di posizioni 'carry trade' sul mercato dei cambi che porta all'indebitarsi in yen, valuta a basso rendimento, per investire in attività in dollari ad elevato rendimento.

"Stiamo assistendo a qualche presa di beneficio sulle posizioni a lungo in dollari. C'è un atteggiamento positivo sul mercato azionario e questo sta incoraggiando il 'carry trade' sullo yen", dice Michael Woolfok, strategist sulle valute a Bank of New York Mellon

Scarsa invece la reazione della valuta Usa alla pubblicazione dei dati americani sulle spese per i consumi personali in rialzo sopra le attese per il mese di novembre.

ORE 15,50 CHIUSURA

EURO/DOLLARO EUR= 1,4377/81 1,4375

DOLLARO/YEN JPY= 113,75/3,76 113,41

EURO/YEN EURJPY= 163,54/3,59 163,01

EURO/STERLINA EURGBP= 0,7244/0,7248 0,7194

ORO SPOT XAU= 810,80/1,60 801,90/2,70