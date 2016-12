Forex, euro guadagna su sterlina e scivola su dollaro dopo dati

LONDRA, 1 settembre (Reuters) - L'euro guadagna terreno sulla sterlina EURGBP= dopo che i dati relativi al Pmi manifatturiero britannico sono risultati peggiori delle attese. La moneta unica perde invece terreno contro il dollaro, sulla scia dei listini europei .FTEU3 in calo dell 1%, nonostante l'indice Pmi Markit sia cresciuto oltre le attese e la disoccupazione in Germania sia diminuita. Gli investitori si mantengono cauti in attesa di conoscere i dati relativi all'Ism manifatturiero Usa che verranno resi noti alle 16,00.

I dati relativi alla zona euro sono stati diffusi due giorni prima dell'inizio del meeting di politica monetaria della Bce, che probabilmente deciderà di mantenere i tassi di intertesee al minimo storico dell'1%. Occhi puntati all'outlook che i banchieri centrali tracceranno per l'economia.

In calo negli scambi della mattinata anche valute ritenute più rischiose, come il dollaro australiano AUD=.

ORE 12,20 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,4311/14 1,4327

DOLLARO/YEN JPY= 93,16/18 92,94

EURO/YEN EURJPY= 133,35/38 133,21

EURO/STERLINA EURGBP= 0,8816/20 0,8800

ORO SPOT XAU= 949,20/9,90 949,65/2,65