Forex, ritrovato appetito rischio affossa dollaro, spinge euro

LONDRA, 1 giugno (Reuters) - Il dollaro continua a cadere, toccando i minimi da diversi mesi rispetto alle divise legate alle materie prime, all'euro e alla sterlina.

L'ottimismo degli investitori riguardo alla ripresa economica spinge le valute percepite come maggiormente rischiose e penalizza il biglietto verde.

Le indicazioni sull'andamento positivo dell'attività manifatturiera in Cina fanno il paio con il risultato oltre le attese - annunciato venerdì scorso - del Pil Usa nel primo trimestre, rafforzando la sensazione che la recessione mondiale abbia superato la fase di maggiore virulenza.

Cresce, di conseguenza, l'appetito di rischio. Il dollaro è sceso al minimo da metà dicembre contro un basket di valute e nel cross con l'euro, mentre la sterlina si è spinta ai massimi da sette mesi. Acquisti anche sulle divise legate alle materie prime, ovvero dollari australiano e neozelandese, al top da otto mesi.

La ritrovata voglia di rischio non è stata mortificata dalle notizie sull'imminente ingresso di General Motors (GM.N: Quotazione) nella procedura fallimentare. Secondo gli analisti, la casa di Detroit ha costituito un fattore d'incertezza per diversi e il fatto che la crisi sfoci in una procedura di Chapter 11 breve viene considerato positivamente dal mercato.

ORE 10,45 CHIUSURA PREC.

EURO/DOLLARO EUR= 1,4228/30 1,4151

DOLLARO/YEN JPY= 94,59/61 95,29

EURO/YEN EURJPY= 134,61/64 134,65

EURO/STERLINA EURGBP= 0,8682/86 0,8677

ORO SPOT XAU= 986,50/7,50 978,20/9,20