Dollaro si rafforza in Usa dopo piano di salvataggio GSE

NEW YORK, 14 luglio (Reuters) - Il dollaro scatta in avanti all'apertura della piazza americana, traendo beneficio dal piano d'emergenza annunciato dal Tesoro e dalla Fed per contrastare il calo di fiducia nei confronti delle due agenzie Gse (, Fannie Mae FNM.N e Freddie Mac FRE.N.

Intorno alle 14,45 la moneta unica europea è in calo dello 0,65% a 1,5857 dollari EUR. Il biglietto verde si apprezza anche rispetto allo yen, salendo dello 0,53% a 106,64 yen JPY=.

ORE 14,45 CHIUSURA USA EURO/DOLLARO EUR= 1,5859/62 1,5962 DOLLARO/YEN JPY= 106,58/63 106,09 EURO/YEN EURJPY= 169,10/13 169,38 EURO/STERLINA EURGBP= 0,7972/76 0,8018 ORO SPOT XAU= 961,90/2,85 963,70/5,70