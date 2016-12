Dollaro ritocca minimi record su timori recessione

Ieri l'indice Ism non manifatturiero si è rivelato superiore alle attese, ma ha confermato un peggioramento dello stato dei servizi per il secondo mese consecutivo. I dati Adp hanno rivelato invece un taglio di 23.000 posti di lavoro in febbraio nel settore privato, peggiorando le attese per l'occupazione mensile che verrà pubblicata domani.