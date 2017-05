Dollaro in vantaggio su euro e sterlina a Londra

LONDRA, 4 gennaio (Reuters) - Il dollaro avanza su euro e sterlina negli scambi della prima mattinata londinese in attesa dei dati del dipartimento del Lavoro sugli occupati Usa.

Erodendo i guadagni messi a segno ieri l'euro cede poco meno dello 0,3% nei confronti del dollaro.

Il pessimismo sulla congiuntura economica britannica pesa sulla sterlina, scivolata ai minimi da agosto nei confronti del biglietto verde GBP=.

La moneta unica europea perde tuttavia lo 0,25% verso la divisa britannica.

Le stime sono per un tasso di disoccupazione in lieve rialzo a 4,8% dal 4,7% di novembre e un incremento delle buste paga di 70.000 unità. Ieri il rapporto Adp ha mostrato che a dicembre il settore privato Usa ha creato 40.000 nuovi posti di lavoro a fronte di attese per un incremento di 50.000.

ORE 09,20 CHIUSURA

EURO/DOLLARO EUR= 1,4706/09 1,4747

DOLLARO/YEN JPY= 109,38/43 109,29

EURO/YEN EURJPY= 160,92/0,97 161,17

EURO/STERLINA EURGBP= 0,7460/62 0,7480

ORO SPOT XAU= 861,7/2,4 863,40/4,20