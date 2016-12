Dollaro recupera da minimi seduta in attesa dati occupati Usa

TOKYO, 4 gennaio (Reuters) - Il dollaro recupera dai minimi di seduta nei confronti di yen ed euro in attesa dei dati del dipartimento del Lavoro sugli occupati di dicembre.

Il dollaro/yen JPY= è sceso fino a 108,78 per poi risalire 109,07/10, comunque in calo dello 0,2% rispetto ai livelli della precedente chiusura (109,29). L'indice della borsa di Tokyo ha chiuso in perdita del 4%, ai minimi da luglio 2006.