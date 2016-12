Borsa Milano in calo moderato, bene debutto Poste, Egp corre, male Luxottica

MILANO, 27 ottobre (Reuters) - Avvio di seduta in moderato ribasso per Piazza Affari, in linea con le altre borse europee. Dopo pochi minuti di contrattazioni, l'indice FTSE Mib cede lo 0,3% circa. Male Luxottica dopo la pubblicazione, ieri, dei risultati del terzo trimestre. Corre Enel Green Power dopo che Enel ha annunciato che sta valutando l'integrazione della controllata. Dopo essersi spinta sino a 6,95 euro, rispetto a un prezzo di collocamento di 6,75 euro, Poste Italiane ha ridimensionato il progresso e ora è poco sopra la parità. Per il resto, segno meno per i petroliferi. Fuori dal paniere principale, al galoppo Carraro. ** AZIONARIO ITALIANO ** I prezzi delle azioni trattate sul mercato telematico italiano possono essere visualizzati con un doppio click sui seguenti codici ........ Market statistics................................ 20 maggiori rialzi (in percentuale).............. 20 maggiori ribassi (in percentuale)............. Indice FTSE IT Allshare .... Indice FTSE Mib .............. Indice FTSE Italia Star ..... Indice FTSE Italia Mid Cap .. Indice FTSE Italia Small Cap . Indice FTSE Italia Micro Cap . Per i prezzi delle azioni trattate sull'Aim .... Guida per azionario Italia.... DERIVATI DI BORSA Futures su FTSE Mib..........<0#IFS:> Mini FTSE Mib.................<0#IFM:> Guida a futures e opzioni.... Guida a opzioni.............. ** BORSE EUROPEE ** Commento su titoli europei ...... Commento in italiano su borse europee Speed guide borse europee......... Indici pan europei ............. Dati analitici paneuropei........ Indice FTSEurofirst 300.......... Indice Stoxx..................... Indice Eurostoxx................. Maggiori rialzi/ribassi settori Stoxx ........ Maggiori rialzi/ribassi settori Eurostoxx..... 10 maggiori rialzi/ribassi titoli Stoxx....... 10 maggiori rialzi/ribassi titoli Euro Stoxx.. 25 maggiori rialzi europei......... 25 maggiori ribassi europei........ 25 titoli più attivi in valore .... Guida a informazioni Reuters ...... Guida a azionario ................. Chain degli indici italiani........ Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia