Ipo, Sem ritira offerta per condizioni mercati, vuole riprovarci

La decisione - si legge in un comunicato della società attiva nell'imbottigliamento, produzione e distribuzione di acque minerali e soft drink - è stata adottata "alla luce del persistere di una situazione particolarmente negativa dei mercati finanziari".

La società "si propone di ripresentare l'operazione al mercato non appena lo stesso darà segno di maggiore stabilità".

Global Coordinator dell'operazione è Banca Akros, che ha agito anche in qualità di responsabile del collocamento per l'offerta pubblica oltre che di sponsor e specialista, nonché, unitamente ad Intermonte Sim, in qualità di joint lead manager e joint bookrunner del collocamento istituzionale.