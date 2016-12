Aeroporti Norditalia, Sea: piattaforma industriale prima di Ipo

MILANO, 14 aprile (Reuters) - La società che gestisce gli aeroporti milanesi si augura che la piattaforma industriale, necessaria per dare vita a un sistema aeroportuale del Nord tra Milano, Verona, Brescia e Bergamo, possa nascere prima della sua quotazione in Borsa.

"Avere una piattaforma industriale è una delle condizioni per dare vita a un sistema aeroportuale da cui si possano trarre sinergie apprezzabili. Mi auguro che questa piattaforma possa nascere prima della quotazione in Borsa di Sea", ha detto Giuseppe Bonomi, presidente di Sea a margine di un'audizione alla Regione Lombardia.

Bonomi ha detto che "con Sea quotata, le operazioni di integrazione societaria sono più difficili, non impossibili, ma più complicate".

"Dal punto di vista industriale su questa integrazione siamo già pronti con i colleghi di Verona, Bergamo e Brescia. Altra cosa è l'aspetto societario, dove non sono le aziende a dover decidere, ma i loro azionisti", ha messo in chiaro Bonomi.

Il presidente di Sea ha parlato anche di un'altra condizione per dare vita ad un sistema aeroportuale del Nord: "Andare avanti per costruire un sistema di mobilità che meglio connetta e metta in rete questi aeroporti".