Sea, Comune Milano dà ok a Ipo, probabile slittamento a novembre

MILANO, 28 marzo (Reuters) - Via libera alla quotazione in borsa di Sea, la società che gestisce gli aeroporti milanesi, dopo che oggi il Comune di Milano ha approvato il bilancio, anche se l'intera operazione sembra destinata a slittare a novembre.

Una serie di rallentamenti e rinvii nell'approvazione del bilancio da parte di Palazzo Marino ha ridotto progressivamente il tempo a disposizione della società per centrare l'obiettivo della quotazione entro l'estate, come previsto in un primo momento, anche se visti i tempi stretti sembra difficile una quotazione per giugno.

Per accelerare le tempistiche, in serata inoltre dovrebbe riunirsi anche la Giunta comunale per approvare una delibera ad hoc sulla quotazione di Sea e sulle modifiche allo statuto della società. La delibera dovrà essere discussa nei prossimi giorni dalla commissioni Bilancio e Partecipate per poi approdare il Consiglio comunale, per essere definitivamente approvata.