ESCLUSIVO-Twitter, co-fondatore: no trattative per vendere quota

SEUL, 3 marzo (Reuters) - Biz Stone, co-fondatore di Twitter, il popolare sito di microblogging, ha smentito oggi la notizia secondo cui la società sarebbe in trattativa per vendere una quota da 450 milioni di dollari a un fondo di JPMorgan, ribadendo che la società è impegnata a rimanere indipendente.

Il Financial Times ha scritto domenica scorsa che un fondo di JPMorgan (JPM.N: Quotazione) era in contatto per comprare il 1% di Twitter per 450 milioni di dollari, valutando la società, che ha 350 dipendenti, 4,5 miliardi di dollari.