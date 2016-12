PUNTO 1 - Sea, quotazione in borsa non subirà rinvio - Bonomi

MILANO, 3 febbraio (Reuters) - Il presidente di Sea, Giuseppe Bonomi, ha detto oggi che la quotazione in borsa della società di gestione degli aeroporti di Linate e Malpensa non subirà rinvii.

"No, siamo in attesa della formalizzazione dell'atto di indirizzo da parte del Comune di Milano che è contenuto nel bilancio di previsione, che è in via di approvazione, per quanto mi viene riferito", ha detto Bonomi, rispondendo a una domanda su un possibile rinvio del collocamento, durante la presentazione di un nuovo parcheggio da 3.000 posti all'aeroporto di Linate.