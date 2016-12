MATRICOLE ITALIA - Società prossime a quotazione

Elenco aggiornato al 29 settembre delle società che hanno intrapreso procedure in vista della quotazione a Piazza Affari. I tempi sono quelli dichiarati come obiettivo dagli interessati. Il simbolo * segnala invece la data ufficiale fissata per l'Ipo, ** la data del debutto in Borsa.

La lista include anche società che hanno temporaneamente sospeso l'avanzamento delle procedure, ma ancora confermano l'intenzione di arrivare a listino. Per le società che intendono quotarsi al Mercato Alternativo del Capitale (Mac), quando si parla di "data filing" s'intende il giorno in cui Borsa Italiana ha dato via libera al collocamento. --------------------------------------------------------------------------------------------

DATA FILING FLOTTANTE ATTESO GLOBAL/SPONSOR/ADVISER TEMPI

pre greenshoe --------------------------------------------------------------------------------------------- ANSALDO ENERGIA - 60% JP Morgan, Morgan Stanley, 2008-2009

Mediobanca, Intesa Sanpaolo --------------------------------------------------------------------------------------------- AQUAFIL (Star) - - Eidos Partners 2008 --------------------------------------------------------------------------------------------- ARTEMIDE (Star) 18/9/2007 - Mediobanca rimandata --------------------------------------------------------------------------------------------- BPT 29/8/2007 - Akros, Banca Imi rimandata

Société Generale --------------------------------------------------------------------------------------------- COMIFIN (Expandi) - 30-40% Euromobiliare, 2008

L&A Capital --------------------------------------------------------------------------------------------- DE CECCO - - Mediobanca e JP Morgan, -

Lazard --------------------------------------------------------------------------------------------- D. ZANETTI 16/5/2007 - Unipol Merchant 2008 (Expandi) --------------------------------------------------------------------------------------------- ELEA (Mac) 2/4/2008 - Mps Capital Services 2008 --------------------------------------------------------------------------------------------- FERRAGAMO - - Mediobanca, JP Morgan 2008

Ubs --------------------------------------------------------------------------------------------- FERRETTI - - Mediobanca, Merrill, 2008

Citigroup, Ubs --------------------------------------------------------------------------------------------- FILA - - - - --------------------------------------------------------------------------------------------- FIGENPA (Expandi) 2/10/2007 - Banca Finnat, 2008

Euromobiliare --------------------------------------------------------------------------------------------- FINCANTIERI - fino 49% - 2008 --------------------------------------------------------------------------------------------- FRAEL (Chl, Expandi) - - Banca Intermobiliare - --------------------------------------------------------------------------------------------- FRI-EL GP (Mta) 23/7/2007 25% UniCredit, Merrill, fine 2008

Lehman, Twice Sim --------------------------------------------------------------------------------------------- FUTURA (Mtf) 9/8/2007 - UniCredit 2008 --------------------------------------------------------------------------------------------- GRUPPO MINERALI 3/7/2008 - - 2008 (fusione per incorporazione di Maffei) --------------------------------------------------------------------------------------------- GSI (Star) 11/10/2007 35% Mediobanca, Bnp, rimandata

JPMorgan, Unipol Merchant --------------------------------------------------------------------------------------------- GRUPPO PM - - Banca Akros - --------------------------------------------------------------------------------------------- KEDRION (Star) 17/4/2008 32% Mediobanca, JPMorgan ritirata --------------------------------------------------------------------------------------------- KTESIOS (Star) 10/8/2007 - UniCredit, Merrill rimandata --------------------------------------------------------------------------------------------- LOFARMA (Expandi) 13/3/2008 30-35% Banca Akros rimandata --------------------------------------------------------------------------------------------- MANUTENCOOP 20/7/2007 - Mediobanca, Morgan Stanley rimandata (Star) Lazard --------------------------------------------------------------------------------------------- PRADA - - Banca Imi, UniCredit, 2008

Goldman Sachs --------------------------------------------------------------------------------------------- RAINBOW 10/8/2007 - UniCredit, Cazenove, 2008

Newport Partners --------------------------------------------------------------------------------------------- SAVINO DEL BENE - 35-40% Citigroup, Intermonte, 2008 (Star) Caboto --------------------------------------------------------------------------------------------- SIRMA (Expandi) 10/4/2007 30-40% Intermobiliare, 2008

Banca Imi --------------------------------------------------------------------------------------------- VIASAT 9/5/2007 - Imi, Intermonte, 2008

UniCredit, Abm Finance --------------------------------------------------------------------------------------------- YOOX - - Eidos Partners 2009 ---------------------------------------------------------------------------------------------

