Richard Ginori vede ritorno in borsa tra marzo e aprile - AD

FIRENZE, 28 gennaio (Reuters) - Richard Ginori RG9.MI stima di ritornare in borsa tra marzo e aprile.

"Credo tra marzo e aprile, dipende dalla Consob", ha detto Piantoni a margine di un evento all'Università di Firenze rispondendo a una domanda sui tempi previsti per la riammissioni alla negoziazioni delle azioni del gruppo.

In particolare "il fatturato è più o meno pari rispetto all'anno scorso, ma al netto di alcune operazioni di facciata, come ad esempio le promozioni, è in crescita", ha aggiunto.