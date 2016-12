Ferragamo, per Ipo mercati stabili, non alternative a quotazione

MILANO, 25 novembre (Reuters) - Salvatore Ferragamo ribadisce che per la quotazione è necessaria una stabilizzazione dei mercati ma che comunque non esistono alternative all'Ipo.

Un ragionamento sull'Ipo è possibile "a fronte di un miglioramento sostanziale dei mercati, ma è necessaria una stabilizzazione dei valori di borsa, non solo una ripresa. Siamo comunque pronti a muoverci in tempi brevi", ha aggiunto Norsa.

Alla quotazione non esistono alternative comunque. "Non credo (ci siano alternative). Gli azionisti (la famiglia Ferragamo) non mi hanno detto nulla. L'azienda è comunque patrimonialmente molto forte, anche in termini di cash flow".