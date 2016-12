Richard Ginori vede 2009 in pareggio,ricavi trim1 a +20%-manager

L'Ebitda, visto per il 2009 a 3,5 milioni, potrebbe crescere a 9,9 milioni in due anni, con un Ebit che da 1,9 milioni passerà a 8,6 milioni.

Per quest'anno il gruppo ha in previsione circa 6,4 milioni di investimenti, di cui 5 milioni per l'acquisto del terreno destinato ad una nuova fabbrica. La cassa, che sarà negativa per 9,9 milioni quest'anno, dovrebbe diventare positiva nel 2010 e attestarsi a 6,8 milioni nel 2011.