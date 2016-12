PUNTO 1 - Enel, aumento di capitale sottoscritto oltre il 99%

L'Ad della società, Fulvio Conti, in un messaggio ai dipendenti ha cosÌ commentato la chiusra dell'operazione: "L'aumento di capitale dell'Enel si è chiuso con un amplissimo successo. E' un fatto storico importante, che dimostra soprattutto la capacità della nostra azienda di chiedere ed ottenere la fiducia di tutti gli azionisti in un progetto di crescita internazionale e di miglioramento dei nostri risultati, anche in un periodo di turbolenza finanziaria come quello che abbiamo passato".