Su Ipo "noi siamo pronti, mercati no" - Leonardo Ferragamo

MILANO, 21 ottobre (Reuters) - Salvatore Ferragamo rimane fedele all'idea di approdare prima o poi in borsa ma ritiene che i mercati finanziari non siano pronti ad accogliere un'Ipo.

"Noi siamo pronti, i mercati no. Per fortuna non abbiamo fretta", si è limitato a rispondere Leonardo Ferragamo, consigliere nonchè azionista della maison fiorentina, a una domanda sui programmi di quotazione.