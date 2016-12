Artemide guarda ancora ad Ipo ma non prima di fine 2009-Gismondi

MILANO, 21 ottobre (Reuters) - Artemide, società specializzata in illuminazione, ribadisce l'intenzione di quotarsi a Piazza Affari ma, data la situazione dei mercati, aspetterà verso fine 2009 per una eventuale decisione.

"I risultati vanno bene e grido al miracolo. Per ora non sentiamo per nulla (la crisi del credito), la finanza è sana e i soldi ci sono", ha aggiunto l'imprenditore.