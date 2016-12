Sawiris, eventuale interesse per 3Italia e Tiscali - stampa

In un'intervista al Corriere, in cui annuncia l'inizio della terza fase di sviluppo di Wind focalizzata sui "servizi ad alto valore" su Internet a banda larga, l'imprenditore egiziano si dice pronto a valutare l'ipotesi di una fusione con 3 Italia: "Se ritenessero opportuna una fusione con Wind, noi saremmo pronti a valutare la possibilità".

Ieri inoltre, secondo quanto riportato da altri giornali, Sawiris ha detto di "essere ancora interessato a Tiscali, ma non è chiara la loro strategia, se c'è o meno l'intenzione di vendere".

Sawiris ha infine ribadito l'intenzione di quotare Weather alla borsa di Milano, si legge sulla stampa: "Non so se sarà il prossimo anno o quello successivo, sto aspettando il momento giusto".

Una fonte vicina a Sawiris conferma in linea generale l'interesse per Tiscali che però "dipende dai parametri economico-finanziari", in sostanza dal prezzo di un eventuale deal.