Finmeccanica, per Ansaldo Energia Ipo è opzione migliore - Pansa

NEW YORK, 20 maggio (Reuters) - Malgrado le attuali condizioni dei mercati non rendano possibile l'operazione né sia ancora possibile prevedere quando potrebbe avvenire, l'idea della quotazione di una parte consistente del capitale di Ansaldo Energia resta l'opzione migliore per valorizzare l'azienda del gruppo Finmeccanica SIFI.MI.

"Il mercato non permette al momento di fare un collocamento di azioni di Ansaldo Energia. Ciò non significa che non possiamo procedere con passi intermedi e cedere una quota di minoranza dell'azienda a qualche investitore. La quotazione resta comunque la strada maestra e prevediamo quindi di poter dare ad Ansaldo Energia la stessa opportunità concessa in passato ad Ansaldo Sts (STS.MI: Quotazione)", ha detto Pansa.