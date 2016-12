Ipo, Glencore (trading commodities) valuta quotazione - stampa

LONDRA, 19 giugno (Reuters) - Glencore International, trader di materie prime con sede in Svizzera, sta valutando la quotazione su un mercato azionario.

E' quanto scrive il Financial Times, precisando che l'Ipo non sarà a breve termine.

"Si tratta soltanto di trovare il momento giusto", scrive il Financial Times, riportando le parole di un banchiere anonimo.

Un portavoce di Glencore non ha voluto commentare le indiscrezioni.

Nata come pura società di trading, Glencore si è progressivamente trasformata in produttore di materiali grezzi, arrivando a controllare oltre un terzo del gruppo minerario Xstrata XTA.L e ad avere partecipazioni nell'americana U.S. Century Aluminium (CENX.O: Quotazione), nelle russe Russneft e Rusal e nell'australiana Minara Resources MRE.AX.