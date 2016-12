Equilybra entra con 20% in Primi sui Motori, obiettivo ipo 2011

MILANO, 19 novembre (Reuters) - Il fondo Equilybra capital partners entrerà con una partecipazione del 20% nel capitale di Primi sui Motori, società modenese specializzata nel posizionamento sui motori di ricerca che punta a quotarsi in Borsa entro il 2011. Lo si legge in una nota dell'azienda.

L'operazione avverrà in parte attraverso l'acquisizione di una quota in mano alla controllante Syner.it e in parte attraverso la sottoscrizione di un aumento di capitale deliberato oggi da Primi sui Motori.