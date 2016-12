Carapelli, azionista spagnolo SOS cerca acquirenti per 25%

MADRID, 18 settembre (Reuters) - Il gruppo alimentare spagnolo SOS Cuetara SOS.MC ha affidato alla Ahorro Corporacion il mandato di trattare con potenziali acquirenti per una quota del 25% circa della italiana Carapelli.

Per la quota della società olearia, SOS Cuétara punterebbe a incassare 250-300 milioni di euro, che contribuirebbero a finanziare una più recente acquisizione italiana di SOS, quella di Bertolli, aggiungono fonti della società a Reuters.

Per Bertolli, che gli spagnoli hanno rilevato in estate da Unilever (ULVR.L: Quotazione) pagando 630 milioni di euro, è in vista anche il progetto di quotazione, dicono.