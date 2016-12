SCHEDA - Le 10 maggiori IPO del 2009

18 Novembre (Reuters) - In attesa della malaysiana Maxis Bhd (MXSC.KL: Quotazione), leader locale della telefonia mobile (collocamento da 3,3 miliardi di dollari) e della cinese Minsheng Bank (600016.SS: Quotazione) a Hong Kong (4 miliardi attesi), il risveglio del mondo delle IPO, soprattutto in Asia, vede in arrivo anche Las Vegas Sands (LVS.N: Quotazione), che offre al mercato il suo business dei casino di Macao per l'equivalente di 3,35 miliardi.

Mentre i paesi cosiddetti sviluppati emergono con lentezza dalla recessione, nei prossimi mesi sulle borse di Hong Kong e India arriveranno oltre 30 matricole.

Qui di seguito uno schema riassuntivo delle 10 maggiori IPO di quest'anno nel mondo, classificate per il loro valore in miliardi di dollari Usa. --------------------------------------------------------------------------------

VALORE EMITTENTE NAZIONE DATA 1 8,07 Banco Santander Brasil (BSBR.N: Quotazione) Brasile 10/6 2 7,34 China State Construction Eng. (601668.SS: Quotazione) Cina 24/7 3 5,00# Metallurgical Corp of China (601618.SS: Quotazione) Cina 17/9 4 4,33 Visanet VNET3.SA Brasile 30/6 5 4,10* China Minsheng Banking Corp (600016.SS: Quotazione) Cina 26/11 6 3,35* Sands China Macao 30/11 7 3,3 Maxis Malaysia 19/11 8 2,16 Verisk Analytics Inc (VRSK.O: Quotazione) Usa 6/10 9 2,09 Polska Grupa Energetyczna SA PGEPa.WA Polonia 27/10 10 2,00 Myer Holdings Ltd (MYR.AX: Quotazione) Australia 29/10

#valore sommato delle ipo a Hong Kong e Shanghai

*massimo di range, azioni non ancora definitivamente prezzate