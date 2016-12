Prada, crescita semestre, obiettivo Ipo resta,dipende da mercati

MILANO, 18 settembre (Reuters) - Nel primo semestre dell'esercizio 2008 le vendite retail del gruppo Prada sono complessivamente salite, a parità di negozi e cambi costanti, dell'11%. Lo ha detto l'Ad e patron della griffe Patrizio Bertelli, secondo quanto riferisce un portavoce. In dettaglio, nel periodo il brand Prada sale del 10% mentre quello MiuMiu avanza del 19%. Considerando le nuove aperture le vendite Prada sono +15% e quelle MiuMiu +44%, ha proseguito Bertelli aggiungendo che per l'intero 2008 c'è "dovuta cautela visto l'andamento dei mercati". Il gruppo si attende però "il raggiungimento di un livello di redditività 2008 superiore all'anno precedente" puntando tra l'altro sull'impegno alla crescita delle vendite retail e a una politica selettiva per il wholesale.