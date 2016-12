Cavalli, trattativa con Clessidra per quota minoranza - fonte

Alla domanda se l'operazione è destinata ad andare in porto, dopo che nel 2008 Cavalli aveva avviato, con l'assistenza di Merrill Lynch, un processo di asta, che si era spinto sino alla selezione di una short list formata da Candover, Lion Capital, Carlyle e Tpg, salvo fare un passo indietro a luglio, la fonte replica che "è difficile dire se sarà la volta buona: ci sarà una due diligence, una valutazione e vedremo".

Cavalli ha detto che intende cedere "il 15%, massimo 20% dell'azienda, non di più". La fonte sottolinea che "la vendita di una quota di minoranza è logica", perché Clessidra, che ha già formulato un'offerta, avrebbe fatto "una valutazione molto bassa" e punterebbe a "lasciare sul tavolo meno soldi".

In pratica, Clessidra non è disposta a riconoscere a Cavalli la valutazione che lo stilista ha chiesto sin dall'avvio dell'iter di vendita (circa 1,4 miliardi di euro), ma vuole mettere un piede nel gruppo ed è pronta, per farlo, a comprare una quota di ampia minoranza.