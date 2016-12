PUNTO 2-Ferrari, banche sondano Fiat per Ipo su Hong Kong -fonti

L'operazione aiuterebbe Fiat a raccogliere fondi per il rimborso del proprio debito di circa 5 miliardi di euro (7,2 miliardi di dollari) e spingerebbe al rialzo le quotazioni della casa automobilistica torinese.

"Fiat non ha ancora deciso sull'Ipo ma sta certamente parlando con le banche di questo", dice una delle fonti.

Si sono tenuti alcuni incontri e ce ne sono molti altri in programma per aumentare il sostegno per una potenziale offerta, dicono quattro fonti.