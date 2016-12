Cina, operatore treno super-veloce rinvia Ipo da 5 mld dlr-fonti

Il collocamento in borsa era previsto per l'anno prossimo, ma, secondo le fonti, si farà più avanti.

China Railway Group (601390.SS: Quotazione ) (0390.HK: Quotazione ), il maggiore costruttore di reti ferroviarie del paese, all'inizio di agosto ha rinunciato ad un piano per raccogliere circa 6,2 miliardi di yuan attraverso un collocamento di azioni, a causa delle incertezze sull'approvazione delle autorità di vigilanza.

China South Locomotive and Rolling Stock Corp (1766.HK: Quotazione ) (601766.SS: Quotazione ) è stata costretta a rinviare un voto degli azionisti su un piano di raccolta fondi da 1,7 miliardi di dollari.

I problemi specifici del settore ferroviario, che frenano i piani di Beijing-Shanghai High Speed Railway, non inficiano la pipeline delle Ipo in Cina, che continua ad essere vivace.

Secondo Ifr, che cita tre fonti vicine alla materia, infatti, Citic Securities (600030.SS: Quotazione), secondo broker del paese, presenterà la domanda per l'ammissione alla borsa di Hong Kong il prossimo 25 agosto, una settimana più tardi di quanto previsto in precedenza a causa dei ritardi nel via libera delle autorità di vigilanza cinesi. Il collocamento di Citic ha un controvalore di 2 miliardi di dollari.