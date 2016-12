Borsa Usa prosegue rally, bene Cisco e dati occupazione

NEW YORK, 11 agosto (Reuters) - La borsa Usa consolida il rimbalzo dopo che i forti risultati di Cisco e i dati moderatamente incoraggianti sul mercato del lavoro hanno offerto agli investitori una scusa per riscoprire i titoli più colpiti dalle forti vendite degli ultimi giorni.

L'ultimo dato macroeconomico sugli Stati Uniti mostrato dal Dipartimento del lavoro Usa indica che la richiesta di sussidi di disoccupazione è scesa la scorsa settimana ai minimi degli ultimi quattro mesi, una buona notizia per l'economia colpita dal downgrade sul debito una serie di deboli dati nelle ultime settimane.

"Se avessimo visto un rialzo (della richiesta di sussidi), questo avrebbe rafforzato i timori di recessione. Questi dati non fanno niente per dissipare queste preoccupazioni, ma almeno li mettono da parte temporaneamente", ha detto Bucky Hellwig, senior vice president di Wealth Management BB&T a Birmingham, in Alabama.