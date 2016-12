Usa, salta Ipo WageWorks, Carbonite taglia range prezzo

Carbonite (CARB.O: Quotazione ), invece, conferma i piani di quotazione, ma taglia il range indicativo di prezzo: secondo un filing inviato alla Sec, la società, che opera nella fornitura di servizi di backup online, vede il pricing delle 6,3 milioni di azioni in vendita nella forchetta 10-11 dollari l'una, contro 15-17 dollari fissato in precedenza.

La situazione dei mercati fa presagire che anche le Ipo in cantiere in Europa dopo la pausa estiva siano a forte rischio. Un antipasto di quanto potrebbe accadere tra la fine di agosto e l'inizio di settembre, con una raffica di annunci di slittamento dei progetti di quotazione, si è avuto oggi: l'utility polacca Pge PGEP.WA ha congelato il piano per portare in borsa la divisione che si occupa di energia da fonti rinnovabili, Pge Energia Odnawialna. Pge puntava a quotare la controllata nel quarto trimestre.